"التنسيق بين دولنا حاليا ضرورة حتمية"..الشيخ عبد الله بن زايد يقوم بـ"زيارة عمل" لقطر (فيديو+صور)

استقبل أمير قطرالشيخ تميم بن حمد في مكتبه بقصر لوسيل مساء أمس الأحد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا وعقد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات مع ضيفه وزير الخارجية الإماراتي الذي يزور قطر.

والتقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب وصوله يوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يدعم المسارات التنموية للبلدين ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما، واستعرض الجانبان العلاقات الإماراتية القطرية وما تشهده من تطور وازدهار على مختلف الأصعدة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

إقرأ المزيد

كما تطرقا إلى الإنجازات التنموية البارزة التي حققتها الإمارات وقطر في المجالات كافة ما يشكل دفعا قويا في مساعي البلدين الشقيقين لتحقيق الرخاء والازدهار المستدام لشعبيهما.

من جهته، أكد الشيخ عبدالله بن خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بدولة قطر وحرص البلدين على التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية.

كما بحثا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة، واستعرضا جهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار خاصة مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والحاجة الملحة إلى تكثيف المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للشعب الفلسطيني الشقيق بما يسهم في التخفيف من معاناته.

وتطرق الجانبان إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخرا حول مبادرة الممر البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وأهمية مثل هذه المبادرات في فتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات بوتيرة كافية ومستدامة ودون عوائق إلى المدنيين في قطاع غزة.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف استثنائية صعبة وتحديات عديدة ما يحتم ضرورة تكثيف التعاون والعمل المتعدد الأطراف على كافة المستويات لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، مضيفا أن وقف إطلاق النار وحماية أرواح كافة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق يشكل أولوية ملحة، وينبغي أن تتضافر كافة الجهود كي تتكلل المساعي المبذولة في هذا الصدد بالنجاح.

وثمن الجهود المستمرة التي تقوم بها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بما يسهم في التركيز على تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين في غزة، مجددا التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين".

وأقام وزير الخارجية القطري مأدبة أفطار تكريما لنظيره الإماراتي والوفد المرافق.

وغادر الشيخ عبد الله بن زايد مساء الأحد الدوحة بعد زيارة عمل إلى قطر، وكان في وداعه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب وزير خارجية قطر: "سعدت بزيارتكم أخي الشيخ وزير خارجية دولة الإمارات الشقيقة..التنسيق بين دولنا في ظل الظروف الحالية ضرورة حتمية، ونستكمل معكم التشاور حول السبل المثلى لتحقيق الأمن والسلم الإقليميين".

سعدت بزيارتكم أخي الشيخ @ABZayed وزير خارجية دولة الإمارات الشقيقة. التنسيق بين دولنا في ظل الظروف الحالية ضرورة حتمية، ونستكمل معكم التشاور حول السبل المثلى؛لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي. pic.twitter.com/2IOf1vDlw1 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) March 17, 2024

كما نشر المسؤول القطري صورة له مع بن زايد وهما يطلان من داخل ما بدا أنه قصر على أبراج سكنية.

لمصدر: "وام" + "قنا" + RT