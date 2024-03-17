"فوق منبره اجمتع الهلال والصليب".. كلمة الأزهر في ذكرى تأسيسه الـ1084

أكد أمين هيئة كبار علماء الأزهر عباس شومان بمناسبة مرور 1084 عاما على تأسيس الأزهر أنه ظل حاملا للواء الإسلام، وفي عصرنا اجتمع على منبره الهلال والصليب لحماية الأوطان والدفاع عنها.

وقال الشيخ شومان إن "الأزهر ظل منارة للعلم يبصر الناس ويعلم أبناء المسلمين من دول العالم كافة، ليظل منارة للعلم، وجند مدافع عن أوطان المسلمين، تتحطم في باحته أحلام الطغاه والمحتلين".

وأضاف أن شيوخه لقنوا الحملة الفرنسية درسا قاسيا بعد تجرؤهم على اقتحام باحاته، وعلى يد طالبه قتل قائدهم، "وسيظل الأزهر مناضلا ضد الاحتلال إلى أن ينصر الله إخواننا الذين يقاومونه اليوم في غزة وفلسطين".

وشدد على أن الأزهر الشريف في العصر الحاضر سعى بالسلام بين الفرقاء، داعيا لرأب الصدع ونزع فتيل الحروب والحفاظ على بني الإنسان أيا كان لونهم أو جنسهم.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم