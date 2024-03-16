مصر.. رئيس الوزراء يوجه مبالغ لأسر متضررة من حريق استوديو الأهرام

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بصرف مبلغ فوري لكل أسرة متضررة من حريق استوديو الأهرام.

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وأصدر مصطفى مدبولي توجيهات فورية بصرف فوري لمبلغ 15 ألف لكل أسرة متضررة، كجزء من الإيجار المؤقت لشقق بديلة لحين إصلاح العمارات والوحدات وإعادتهم إليها.

ووجه السجل المدنى بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها فى الحريق، ومتابعة دورية من المسؤولين للموقف التنفيذي على الطبيعة.

وقد تمكنت 30 سيارة إطفاء من السيطرة على الحريق الذي التهم استديو الأهرام ومباني مجاورة في محافظة الجيزة.

وأكد مراسل RT أن ‏محافظة الجيزة أعلنت إخلاء عقارات مجاورة لاستوديو الأهرام لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصا على سلامة المواطنين.

وذكر أن قوات الحماية المدنية بالجيزة سيطرت على الحريق بعد 3 ساعات من اندلاعه والتهامه ديكورات المسلسل من بطولة الفنان مصطفى شعبان.

المصدر: "المصري اليوم " + RT