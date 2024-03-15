"بعد أسبوع من تعويم الجنيه المصري".. رجل أعمال: "نحن على الطريق السليم بشرط وحيد"

قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB هشام عز العرب، إنه بعد أسبوع من تحرير سعر الصرف أقدر أقول إحنا على الطريق السليم، بشرط استمرار توافر السيولة بيع أو شراء.

اسبوع بعد تحرير سعر الصرف ..اقدر اقول احنا علي الطريق السليم بشرط استمرار توافر السيولة بيع او شراء …اما السعر يطلع او ينزل ده مش هدف في حد ذاته ، هيطلع و هينزل طبقا للعرض و الطلب ومازال الوقت مبكرا للتحدث عن سعر الدولار العادل ..الإصلاح طريق بدأنا خطواته الأولي بنجاح ولكنه… — Hisham Ezz Alarab (@hishamezzalarab) March 14, 2024

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وأضاف هشام عز العرب: أما السعر يطلع أو ينزل "ده مش هدف في حد ذاته"، هيطلع و هينزل طبقا للعرض والطلب، ومازال الوقت مبكرا للتحدث عن سعر الدولار العادل.

وشدد عز العرب: الإصلاح طريق بدأنا خطواته الأولى بنجاح ولكنه مازال في بدايته، ولكن خليني أقول إن أول مقياس للنجاح تحقق بتوفر السيوله في مساراتها الشرعية "سوق صرف واحد"، ويتبقي الهدف الاسمي لاستقرار حياه الدول والشعوب، وهو استهداف التضخم و ده هينجح في الأساس من خلال السيطره علي الاقتراض و العجز الكلي للموازنه العامة ، ده وقت assets monetization و تخفيض الدين العام وتصفية حساب السحب على المكشوف لدي المركزي.

وكانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

المصدر: RT