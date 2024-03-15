مصر.. السيسي يقرّ تعديل قانون جواز السفر ورفع رسوم استخراجه

أقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات على قانون جواز السفر ورسوم استخراجه، بعد مصادقة الحكومة والبرلمان عليها.

إقرأ المزيد

في البداية تقدمت الحكومة بتعديلات على مشروع قانون جواز السفر، وبموجب هذه التعديلات سيتم زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من مائتي وخمسين جنيها.

وجاءت تعديلات مشروع قانون جوازات السفر في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد، وذلك حسبما ذكره النائب أحمد صالح، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتابع: تستهدف التعديلات الجديدة تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وأوضحت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية أن تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل برسوم قدرها 1450 جنيها، ويتمكن المواطن من الحصول على جواز السفر خلال 24 ساعة فقط، بينما تكلفة استخراج جواز سفر عادي برسوم 900 جنيه ويتم الحصول عليه في غضون 3 إلى 7 أيام عمل.

المصدر: القاهرة 24