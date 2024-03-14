"حزب الله" اللبناني يعلن استهدافه لجنود ومواقع إسرائيلية ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهدافه لجنود ومواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدر عن "حزب الله" بيانان جاء فيهما: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 20:30 من مساء اليوم ‏الخميس (بتوقيت لبنان): "‏‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع بياض بليدا بالقذائف المدفعية، وأوقعوا فيهم ‏إصابات".‏

- عند الساعة 17:10 من بعد ظهر اليوم ‏الخميس: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا لجنود العدو الصهيوني في محيط تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة 15:35 من بعد ظهر اليوم ‏الخميس: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالقذائف المدفعية، وأوقعوا فيهم إصابات".‏

- عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم ‏الخميس: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‌‏

- عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم ‏الخميس: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‌‏

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هذا ويتصاعد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في لبنان لتصل إلى عمق 100 كيلومتر من الحدود الجنوبية للبنان.

كما أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك شرق البلاد.

المصدر: RT



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