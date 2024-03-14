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"بالأسلحة الصاروخية".. "حزب الله" يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي و"يصيبهما بشكل مباشر"

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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهدافه موقعين للجيش الإسرائيلي "بالأسلحة الصاروخية"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدر عن "حزب الله" بيانان جاء فيهما: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم ‏الخميس(بتوقيت لبنان): "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‌‏

- عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم ‏الخميس: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‌‏

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هذا ويتصاعد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في لبنان لتصل إلى عمق 100 كيلومتر من الحدود الجنوبية للبنان.

كما أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك شرق البلاد.

المصدر: RT


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