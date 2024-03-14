بالفيديو.. طلاب في الجامعة العبرية يحتجون على إقالة بروفيسورة بسبب انتقادها للحرب

نظم طلاب من الداخل الفلسطيني في الجامعة العبرية بالقدس وقفة احتجاجية داخل حرم الجامعة ضد إقالة البروفيسورة نادرة شلهوب بسبب انتقادها للحرب.

ورددوا قصيدة "موطني" للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان والتي تعتبر نشيدا وطنيا غير رسمي في فلسطين.

تغطية صحفية: "بسبب موقفها ضد الحرب على قطاع غزة .. طلاب من الداخل الفلسطيني المحتل في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة ينشدون "موطني" خلال وقفة احتجاجية ضد إقالة البروفيسورة نادرة شلهوب". pic.twitter.com/9meY8TXWy8 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 14, 2024

وعلقت الجامعة العبرية يوم الثلاثاء، عمل نادرة شلهوب كيفوركيان، على إثر توقيعها على عريضة ضد الحرب على غزة في أواخر أكتوبر 2023.

وفي معرض تبرير الجامعة لقرار تعليق عمل كيفوركيان بالتدريس، قالت إن "نادرة وقعت على عريضة في بداية الحرب كانت تصف أعمال إسرائيل بأنها ممارسات إبادة جماعية وكيان احتلال منذ 1948"، مضيفة: "في هذه المرحلة من أجل الحفاظ على جو هادئ في الجامعة لصالح طلابنا وطالباتنا، قررنا تعليق عمل بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان".

وتعمل شلهوب كيفوركيان في الجامعة العبرية منذ 26 عاما، في كلية علوم الإجرام، ولها أكثر من 130 منشورا وكتابا ومقالات علمية نشرت في أفضل الجامعات العالمية.

المصدر: "عرب 48" + RT