طلقات في الهواء لردع مهاجرين غير شرعيين جنوب غرب المغرب

أحبطت عناصر القوات المساعدة المغربية المكلفة بمراقبة السواحل بمنطقة إيمي إيغزر، غرب إقليم اشتوكة آيت باها جنوب غرب البلاد محاولة للهجرة غير الشرعية، مستعملة طلقات نارية في الهواء.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن "عناصر القوات المساعدة المكلفة بمراقبة السواحل اضطرت إلى إطلاق أربع رصاصات في الهواء من أجل توقيفهم".

وتمكنت العناصر المغربية من "توقيف 53 فردا، ضمنهم 8 مغاربة، كانوا يستعدون للهجرة غير الشرعية عبر المنفذ البحري نحو الضفة الأخرى".

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وانتقلت مصالح الدرك الملكي المغربي بالمركز الترابي ماسة والسلطة المحلية إلى المكان واستنفرت عناصرها لتوقيف باقي المرشحين المحتملين للهجرة.

هذا وتواصل السلطات المختصة تمشيط المنطقة موازاة مع فتح تحقيق معمق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الموقوفين، من أجل معرفة من وراء تنظيم هذه العملية.

المصدر: "هسبريس"