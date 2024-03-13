تونس.. قيس سعيد يعفي واليي المنستير والمهدية من مهامهما

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما.

ولم تكشف الرئاسة التونسية في بيانها عن سبب إعفائهما من منصبيهما.

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وقالت الرئاسة إن قيس سعيد شدد على الدور الهام للسلطات الجهوية التي لم تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني.

وصرح بأنه من غير المقبول أن يبقى وال بمنصبه أو معتمد أول بولاية وراء مكتبه وفوق أريكته ولم يقم ولو بزيارة واحدة إلى إحدى العمادات.

كما أفاد بأنه من غير المقبول، أيضا، ألا يكون الوالي على علم بانقطاع الماء أو الكهرباء في الجهة المسؤول عنها وعن السير العادي للمرافق العمومية فيها، بل أكثر من ذلك تأتيه المعلومة من رئاسة الجمهورية لدعوته للتدخل الفوري والتوجه إلى المكان الذي انقطع فيه الماء أو الكهرباء.

وذكرت الرئاسة أن قيس سعيد دعا المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة السلع التي دأب هؤلاء المضاربون والمحتكرون على الترفيع في أسعارها كامل أيام السنة وخاصة في شهر رمضان.

كما أكد الرئيس على تحمل كل المسؤولين البلديين لواجباتهم في إسداء الخدمات للمواطنين في أسرع الآجال، مستشهدا في هذا الإطار بما حصل لإحدى المواطنات التي قضت أسبوعا كاملا تتردد على إحدى الدوائر البلدية لاستخراج مضمون ولادة، فكلما توجهت إلى هذه الدائرة إلا وقيل لها إن المنظومة الإعلامية لا تشتغل، مشيرا إلى أن "مثل هؤلاء لا مكان لهم في الإدارة".

وشدد أيضا على أن تقوم المصالح البلدية برفع الفضلات دون انقطاع، موضحا أنه من غير المقبول أن لا يتم رفعها وتبقى متكدسة ومتناثرة لمدة أربعة أيام في حين أن آليات الرفع موجودة ويتم تعطيل خروجها من المستودعات حتى يقوم الأعوان البلديّون بعملهم.

وأوضح أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف وأن تواترها في عدد من مناطق الجمهورية ليس بالأمر البريء وهناك من يعمل على التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية لأسباب مفضوحة لم تعد تخفى على الشعب التونسي.

المصدر: RT