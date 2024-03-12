مراسلة RT: رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يتوجه إلى روسيا

قالت مراسلة RT في تونس إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، سيؤدي زيارة إلى موسكو بدعوة من رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية إيلا بامفيلوفا.

وذكرت المراسلة أن فاروق بوعسكر سيشارك ضمن البعثات الدولية في ملاحظة الانتخابات الرئاسية في روسيا.

هذا، وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ يوم الثلاثاء بأن لقاء جمع صباح اليوم رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بسفير روسيا بتونس ألكسندر زولوطوف.

وتناول اللقاء الزيارة التي سيؤديها بوعسكر إلى موسكو بدعوة من رئيسة اللجنة الانتخابية المركزيـة الروسية ضمن البعثات الدولية في ملاحظة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 مارس الجاري بروسيا.

كما سيشارك بوعسكر في مؤتمر دولي تنظمه لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية حول "السيادة الانتخابية والمعايير الدولية" إضافة إلى التوقيع على مذكرة تعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللجنة الانتخابية المركزية في المجال الانتخابي، وفق نص البلاغ.

المصدر: RT