تونس.. مسؤول أمني سابق يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

أعلن المسؤول الأمني التونسي السابق، هشام المدب، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأضاف هشام المدب لبرنامج "بوليتيكا"، على إذاعة "جوهرة أف أم"، أن لديه معرفة وخبرة واسعة بالشأن الإداري والأمني وهو ما من شأنه أن يساعده كثيرا في إدارة دواليب الدولة.

ونفى المدب أن يكون على علاقة بحركة "النهضة" أو أي حزب سياسي آخر، مؤكدا أنه "رجل وطن" وليس "رجل سياسة"، وفق قوله.

وتابع أنه في صورة فوزه بالانتخابات الرئاسية فإنه لن يحافظ على منظومة الرئيس قيس سعيد وتنظيمه للحياة السياسية.

وصرح بأنه سيقوم خلال الـ100 يوم الأولى بحل البرلمان وإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 وانتخاب مجموعة من القضاة لتشكيل المحكمة الدستورية.

كما أشار أيضا إلى أنه سيقوم بالإفراج عن الموقوفين لأسباب سياسية وإلغاء المرسوم عدد 54.

المصدر: "جوهرة أف أم"