بالفيديو.. نائب لبناني يتعرض للضرب أمام قصر العدل

وقع إشكال بين الجيش اللبناني ومتظاهرين، تخلله التعرض بالضرب للنائب ملحم خلف ومنعه من دخول قصر العدل.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن وقفة تضامنية مع محامي "17 تشرين" نظمت أمام قصر العدل في بيروت بعد أن تم استدعاء المحامين واصف حركة، علي عباس، وبيار الجميل بعدما طلب المدعي العام الاستئنافي، زاهر حمادة، الإذن من نقابة المحامين لملاحقتهم جزائيا بجرم تحقير القضاء.

ووقع إشكال بين الجيش اللبناني والمتظاهرين، تم خلاله ضرب خلف الذي كان يشغل منصب نقيب المحامين في بيروت قبل أن يترشح للانتخابات النيابية.

إشكال أمام قصر العدل في بيروت .. والنائب ملحم خلف يتعرض للضرب pic.twitter.com/syMUWY63Qa — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 12, 2024

وكتبت النائبة بولا يعقوبيان على منصة "إكس": "اعتداء جسدي مؤذ ومتعمد عن سابق تصور وتصميم على النائب ملحم خلف المعروف بدماثته ورقيه وأخلاقه. اعتداء على الاستاذ عصام خوري ومحامين أثناء الوقفة التضامنية مع المحامين واصف الحركة وعلي عباس وبيار الجميل".

أضافت: "القوى الامنية تسقط مجددا في فخ حماية مافيا السلطة".

اعتداء جسدي مؤذ ومتعمد عن سابق تصور وتصميم على النائب #ملحم_خلف المعروف بدماثته ورقيه وأخلاقه

واعتداء على الاستاذ عصام خوري ومحامين اثناء الوقفة التضامنية مع المحامين #واصف_الحركة#علي_عباس#بيار_الجميل

القوى الامنية تسقط مجددا في فخ حماية مافيا السلطة.

كل التضامن مع من يضحي… pic.twitter.com/V42rfyQEpQ — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) March 12, 2024

يشار إلى أن محامي "17 تشرين" هي مجموعة من المحامين والقانونيين اللبنانيين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين والمعتصمين منذ حراك النفايات في 2015 وخلال ثورة أكتوبر 2019.

المصدر: RT