الأردن.. خبير فلك يفسر سبب رؤية الهلال كبير الحجم يوم أمس الاثنين

كشف المختص بالفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء علي الطعاني، سبب رؤية هلال رمضان كبيرا في سماء الأردن يوم أمس الاثنين، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول صحة موعد بدء شهر رمضان.

وقال الطعاني لوكالة "عمون" إن عمر الهلال لحظة المغيب يوم الاثنين كان حوالي 30 ساعة و24 دقيقة، وبقي فوق الأفق لمدة ساعة و20 دقيقة عند ارتفاع 18 درجة.

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وأضاف في السياق ذاته أن القمر "يتأخر عن الغروب كل يوم 50 دقيقة".

وأكد أنه يجب عدم الاعتماد على مجرد النظر إلى الهلال أو البدر لتقدير عمره، فكثيرا ما يؤدي نصف يوم إلى فرق معتبر في الشكل.

وأوضح أن حسابات علوم الفلك والفضاء تطورت للحد الذي يمكن معه معرفة متى يشرق القمر بالضبط ومتى يغرب ومتى يُرى الهلال ومتى تكون الرؤية مستحيلة.

وقد ضجت صفحات وحسابات الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بصور هلال شهر رمضان الذي اعتبر الجميع أنه هلال عمره يومان أي أن الصيام في البلاد كان يجب أن يبدأ يوم أمس الاثنين.

من جهتهم، يؤكد فقهاء أن رأي مجلس الإفتاء بالإفطار يوم الاثنين استند إلى الرؤيا والتي لم تتحقق أمس، ولا يستند إلى تولد الهلال.

المصدر: عمون