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سلوك مخل بالآداب في رمضان.. الأمن السعودي يلقي القبض على أشخاص ظهروا في فيديو غير أخلاقي (فيديو)

أخبار العالم العربي

سلوك مخل بالآداب في رمضان.. الأمن السعودي يلقي القبض على أشخاص ظهروا في فيديو غير أخلاقي (فيديو)
AP
عناصر من الشرطة السعودية - أرشيف -
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قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف في السعودية على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يرتكبون سلوكا مخالفا للآداب العامة.

وأفاد الأمن السعودي في بيان بأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ونشرت السلطات مقطع فيديو للتجاوزات التي ارتكبها المخالفون.

المصدر: RT

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