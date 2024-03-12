سلوك مخل بالآداب في رمضان.. الأمن السعودي يلقي القبض على أشخاص ظهروا في فيديو غير أخلاقي (فيديو)

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف في السعودية على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يرتكبون سلوكا مخالفا للآداب العامة.

وأفاد الأمن السعودي في بيان بأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ونشرت السلطات مقطع فيديو للتجاوزات التي ارتكبها المخالفون.

📹 | دوريات الأمن بمحافظة الطائف تقبض على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يرتكبون سلوكًا مخالفًا للآداب العامة. pic.twitter.com/itnxBQNVO8 — الأمن العام (@security_gov) March 11, 2024

المصدر: RT