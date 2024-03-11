الأمن التونسي يعتقل عنصرين تكفيريين بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي
AFP
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أعلنت السلطات الأمنية في تونس يوم الاثنين عن اعتقال عنصرين تكفيريين صدرت ضدهما أحكام بالسجن في قضايا إرهابية.
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان باعتقال عنصر تكفيري في مدينة المنستير من قبل دورية مشتركة لوحدات استعلاماتية ووحدات "التوقي من الإرهاب" في المنستير شمال شرق تونس.
والعنصر الموقوف صدر ضده حكم بالسجن لمدة 13 عاما بتهمة الإنضمام إلى تنظيم إرهابي.
أما العنصر الثاني فتم إيقافه في صفاقس وسط شرقي تونس، وقد صدر ضده حكم بالسجن لمدة 20 عاما بالتهمة ذاتها.
المصدر: RT + وكالات