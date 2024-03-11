الأزهر ينظم أضخم مائدة إفطار في القاهرة للطلاب الوافدين

نظم الجامع الأزهر يوم الاثنين في أول أيام شهر رمضان 2024، أكبر مائدة إفطار للطلاب الوافدين تضم 5 آلاف وجبة.

وينظم الجامع الأزهر إفطارا جماعيا للطلاب الوافدين بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك 2024، وذلك بتوزيع 5 آلاف وجبة يوميا على الطلاب قابلة للزيادة خلال الشهر المبارك.

ويمكن للطلاب الوافدين التقدم بالحجز على الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كما هو متبع في كل عام.

المصدر: "القاهرة 24"