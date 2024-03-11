الجيش اللبناني ينقذ 20 سوريا خلال تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة شاطىء طرابلس

أعلن الجيش اللبناني مساء يوم الاثنين أنه أنقذ 20 سوريا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة شاطىء طرابلس.

وقالت قيادة الجيش في بيان إنه "بتاريخ 11 مارس 2024 ولدى توافر معلومات عن تعرض مركب للغرق قبالة شاطىء مدينة طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 20 سوريا بينهم نساء كانوا على متنه.

وقد عمل الجيش على نجدتهم بمساعدة عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والمنظمة العالمية للهجرة (IOM)، وسحب المركب إلى الشاطىء.

إنقاذ ٢٠ سوريًّا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة شاطىء مدينة طرابلس#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/A2OVAODohjpic.twitter.com/JmmXl9n128 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 11, 2024

المصدر: RT