"بانتظار إطلاق سراحها".. مصر تكشف عن سلع بمليارات الدولارات مكدسة بالموانئ

كشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات الغتوري، عن وجود سلع مكدسة حاليا بالموانئ فى انتظار الإفراج عنها تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.

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وأوضح الغتوري أنه تم الإفراج عن 60 ألف طن مساعدات لغزة منذ بداية الأحداث في أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأشار إلى أن الشحنات المفرج عنها لغزة مواد غذائية وأدوية وملابس وبطاطين، وأنه لا يتم تسعير هذه السلع فى ظل الحاجة الملحة لسرعة الإفراج عنها، إذ يتم استثناؤها من كافة الإجراءات الجمركية

وأوضح أن هذه السلع أسهم بها صندوق "تحيا مصر"، وجهات محلية، ودول أخرى مثل الأردن، العراق، السعودية، الإمارات.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تقوم بتسعير الدولار وفقا لسعر البنك الرسمي عن اليوم السابق.

وذكر الغتوري أن متوسط قيمة الإفراج عن السلع يصل إلى 200 مليون دولار يوميا منذ بداية مارس الجاري، بدعم من اتفاق رأس الحكمة.

المصدر: المال