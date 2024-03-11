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المغرب.. فبركة بلاغ إعلان بدء شهر رمضان والأوقاف تصدر بيانا

أخبار العالم العربي

المغرب.. فبركة بلاغ إعلان بدء شهر رمضان والأوقاف تصدر بيانا
Gettyimages.ru
من أجواء النهار خلال شهر رمضان في العاصمة المغربية الرباط
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أعربت الأوقاف المغربية عن أسفها الشديد لما صدر عن وسائل إعلام يوم أمس بخصوص إعلان بداية رمضان، داعية إلى انتظار الإعلان مستقبلا لمثل هذه المناسبة حصريا من الإعلام الرسمي المغربي.

وجاء في بيان للوزارة أن "تسابق بعض وسائل الإعلام في افتراء الكذب على الوزارة نفسها وصل إلى حد نشر صورة بلاغ مزور".

وأشارت الأوقاف إلى أن "التجربة دلت على أنه من الميؤوس منه التزام بعض أصحاب هذه الوسائل بالصواب والحق علما أنه سبق تنبيههم بذلك، ولذلك تعلن أنها أحرص على أن تبلغ للرأي العام خبر نتيجة مراقبة الهلال بمجرد انتهاء وقت المراقبة في الجهات الجنوبية إذا لم يظهر في الشمال، وهو في حالة الأمس الساعة 19:37، وبعد 4 دقائق كان البلاغ الصحيح من الوزارة قد صدر عن وكالة المغرب العربي للأنباء".

وطالبت الوزارة "وسائل الإعلام النزيهة أن تتبين"، مضيفة "والنصيحة لعموم الناس هي أن ينتظروا الإعلان الصحيح مستقبلا في مثل هذه المناسبة حصريا من وكالة المغرب العربي للأنباء أو من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، علما بأن بعض المواقع المتهافتة قد نسبت هذا الإعلان زورا وقبل الوقت حتى لوكالة الأنباء".

المصدر: هسبريس

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