ما الذي يحدد موعد أول أيام رمضان في الدول العربية والإسلامية؟

يبدأ شهر رمضان برؤية الهلال، لكن هذه الرؤية لا تتحقق في جميع الدول الإسلامية في وقت واحد رغم تقدم وسائل الرصد.

البعض يعتبر أن رؤية الهلال باتت تحددها اليوم المواقف السياسية للدولة بدليل أن بعض الدول العربية أو الإسلامية المتجاورة جغرافيا تختلف في تحديد موعد أول أيام الشهر الفضيل.

هذا العام سيكون الاثنين أول أيام رمضان في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والكويت ومصر وسوريا والجزائر ولبنان واليمن وتونس والسودان وفلسطين والوقف السني في العراق.

في حين أعلنت سلطنة عُمان والأردن والمغرب وليبيا وإيران وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة أن الاثنين هو المكمل لشهر شعبان، ليكون أول أيام الصوم الثلاثاء، بسبب تعذر رؤية الهلال مساء الأحد.

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