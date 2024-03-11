المبعوث الأممي والسفير الروسي يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

أفاد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي بأنه وسفير روسيا بطرابلس حيدر أغانين، وجها دعوة إلى قادة ليبيا بشأن ضرورة إجراء الانتخابات.

وكتب باتيلي عبر منصة "إكس" أنه التقى أمس الأحد مع السفير أغادين، واستعرض معه الوضع السياسي والأمني.

وأضاف باتيلي "دعونا جميع القادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار يحظى بالمصداقية لإجراء الانتخابات ودرء المخاطر الجسيمة التي يواجهها وطنهم الأم".

التقيت اليوم مع سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، السيد حيدر أغادين، واستعرضت بمعيته الوضع السياسي والأمني. دعونا جميع القادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار يحظى بالمصداقية لإجراء الانتخابات ودرء المخاطر الجسيمة التي يواجهها وطنهم الأم. pic.twitter.com/fbNhiUCS5O — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) March 10, 2024

إقرأ المزيد

وكان باتيلي وأغانين عقدا اجتماعا في يناير الماضي، أكدا خلاله "الضرورة الملحة لانخراط الأطراف الليبية الفاعلة في التوصل إلى تسوية سياسية لإجراء انتخابات وطنية".

ويأتي لقاء أمس في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها باتيلي مع مختلف الأطراف والجهات الفاعلة في ليبيا وكذلك المجتمع الدبلوماسي من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وذكر باتيلي في منشورات أخرى عبر "إكس" أنه اجتمع كذلك مع رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة، ومع مواصلة لمشاوراتي مع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بوفد مشترك يمثل مجموعة أكبر من أعضاء مجلسي النواب الأعلى للدولة اللينيين.

المصدر: RT