7 رصاصات.. تونس تطالب بإيضاحات سريعة بعد قتل الشرطة الكندية أحد رعاياها

حثت وزارة الخارجية التونسية يوم الأحد سلطات مقاطعة أونتاريو الكندية بإجراء تحقيق سريع في ملابسات وفاة أحد رعاياها بسبع رصاصات على يد شرطيين كنديين في حادثة وقعت قبل أسبوع.

وقالت الخارجية في بيان "على إثر الحادثة الأليمة التي جدت فجر الأحد 3 مارس 2024 وأدت إلى وفاة المواطن التونسي مروان شوك على يد شرطيين كنديين بمدينة أوكفيل Oakville بمقاطعة أونتاريو الكندية، ‏يهم وزارة الخارجية أن تبين أنّ مصالحها المركزية تواصل بالتنسيق المستمر مع ‏بعثتينا الدبلوماسية والقنصلية بكندا من جهة، والسفارة الكندية بتونس من جهة أخرى، متابعة هذه الحادثة عن كثب وتكثيف الاتصالات مع وزارة الخارجية الكندية الفدرالية وسلطات مقاطعة أونتاريو وشرطة المدينة المذكورة للوقوف السريع على كل ملابساتها وكشف كل الحقائق ذات الصلة وتحميل المسؤوليات الادارية والجزائية بسرعة ودون تأخير.

وأضافت الوزارة أن المعلومات الأولية غير المؤكدة تشير إلى أن الضحية لم يكن في موضع خطورة يستدعي إصابته بسبع رصاصات من قبل عوني شرطة.

ودعت الوزارة السلطات الكندية إلى العمل بالسرعة اللازمة على تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة المأساوية.

‎وأكدت الخارجية التونسية التزامها بمواصلة العمل من أجل استجلاء الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحية، مشيرة إلى أن المساعي حثيثة لترحيل جثمانه في أقرب الآجال.‎

وقتل التونسي مروان شوك يوم الأحد الماضي في مدينة أووكفيل بسبع طلقات من مسدسي شرطيين كنديين.

ويخضع الشرطيان إلى التحقيق فيما لم تتوفر معلومات من السلطات بشأن ملابسات الحادث.

وذكر موقع إخباري محلي في تونس أن الشرطة الكندية تدخلت بإطلاق النار بعد تلقيها إنذارا بشجار بين الضحية التونسي ومالك البيت الذي يؤجره.

المصدر: RT + د ب أ