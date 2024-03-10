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"عندي مناعة ضد الذباب الإلكتروني".. فلكي كويتي يرد بقسوة على منتقديه بعد خسارة التحدي بشأن أول رمضان

أخبار العالم العربي

AFP
الكويت
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رد الفلكي الكويتي عادل السعدون على الانتقادات التي تعرض لها بعد خسارته التحدي بشأن تعذر رؤية هلال رمضان يوم الأحد في منطقة الجزيرة العربية بأجوبة نارية خالية من اللباقة

وقال السعدون: "لا يهمني ولا أنحرج وأنا نفسيتي عالية ولا أتضايق وعندي مناعة ضد الذباب الإلكتروني الذي يجهل كيف يخاطب من هو أعلم منه في موضوع متخصص فيه".

وأضاف: "أطبق المقولة.. إذا تفشت الجهالة بقوم فمن الحماقة أن تكون حكيما".

وكان الفلكي عادل السعدون رئيس الجمعية الفلكية الكويتية، قد كشف عن موعد أول أيام رمضان فلكيا وبحسب الرؤية الشرعية.

وقال في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "رمضان المبارك 11 مارس فلكيا و12 مارس حسب الرؤية الشرعية.. ويولد هلال شهر رمضان يوم الأحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 في الساعة 12 ظهرا وبالتالي من الاستحالة رؤيته في نفس المساء لا بالعين المجردة ولا بالمنظار ويرى الهلال مساء 11 مارس وتكون غرة رمضان حسب الرؤية الشرعية 12 مارس.. وبحسب الحساب الفلكي واقتران القمر مع الشمس يكون 11 مارس".

وأثارت تغريدة السعدون حالة من الجدل وعلقت مغردة قائلة: "بس حنّا رمضانّا الاثنين.. نتبع العجيري الله يرحمه".

ورد السعدون: "إن كنت جاهلة.. بحسابات القمر.. اضبطي كلامك.. فليس هناك نحن وهم.. اعقلي قليلا وتكلمي بحكمه وحسابات القمر لاتعرف نحن وهم إلا من في قلبه وعقله نقص".

كما رد على مغرد آخر انتقد توقعاته قائلا: "هنبقة هنبقة.. ‏اعقل قليلا واحترم وتكلم باحترام يا هنبقة..‏الجاهل عدو نفسه والمجتمع".

وأعلنت لجان تحري هلال رمضان المعظم بدولة الكويت أن الاثنين 11 مارس هو غرة شهر رمضان وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

المصدر: RT

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