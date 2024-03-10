إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان.. الداخلية السعودية تبدأ بتنفيذ إجراءات العفو عن المحكومين في الحق العام

قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الداخلية بدأت في تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم بمناسبة شهر رمضان.

وذكرت الوكالة الرسمية أن ذلك جاء إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام.

وأفادت "واس" بأن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد الوزير أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من الملك سلمان سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

المصدر: واس