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تعذر رؤية الهلال.. سلطنة عُمان تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

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تعذر رؤية الهلال.. سلطنة عُمان تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
Globallookpress
هلال رمضان
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أعلنت سلطنة عمان أن يوم الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة العليا السعودية أن يوم الاثنين الموافق لـ 11 مارس 2024م هو غرة شهر ‎رمضان المبارك للعام 1445هـ.

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المحكمة العليا السعودية: يوم الاثنين 11 مارس 2024 هو غرة شهر ‎رمضان المبارك للعام 1445هـ
المحكمة العليا السعودية: يوم الاثنين 11 مارس 2024 هو غرة شهر ‎رمضان المبارك للعام 1445هـ

وقال مراسل RT في السعودية إنه تمت رؤية هلال شهر ‎رمضان بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

وأفاد مراسلنا بأنه تعذر رؤية هلال رمضان في مرصد تمير بالسعودية.

وكان مركز الفلك الدولي قد أعلن عدم رؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، مشيرا إلى أنه لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع ظهور الهلال، علما بأن السماء كانت صافية جدا.

ولفت المركز، في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إلى أنه في محاولة التماس هلال رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.

المصدر: RT

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