"النزاهة العراقية": الدولة تسترد "مليارات الدنانير" من مسؤولين حكوميين موقوفين

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، استرداد مليارات الدنانير ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانين وموقوفين من قبل السلطات الحكومية في قضايا تتعلق بالفساد المالي.

وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون خلال مؤتمر صحفي: "تم استرداد مليون و630 ألف دولار أمريكي كجزء من كسب غير مشروع من تضخم الأموال لدى المدان المحكوم بالحبس أربع سنوات رعد قاسم محمد علي".

وأضاف أن "المدان كان يشغل منصب مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء، وعند التحري تم العثور على مصوغات ذهبية ولم تقيّم حتى الآن".

وأشار إلى أن "المبلغ الثاني هو مليار و843 مليون دينار مسترد من الموقوف علاء شوحي أبو علي الساعدي، وكان يشغل منصب مدير قسم حسابات الأفراد في شركة ميسان".

إقرأ المزيد

وأوضح أنه "تم استرداد مبلغ 250 ألف دولار بدل ايجار مستشفى مشيّد في منطقة الداوي، يعود للمدان محمد حنش محمود وكان يشغل منصب مدير منفذ طريبيل سابقا، وهو يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة خمس سنوات".

كما لفت رئيس هيئة النزاهة إلى أنه "تم استرداد 42 مليون دينار من زوجة المتهم أسامة جودت مدير الضرائب السابق عن جريمة سرقة أموال الضرائب"، مؤكدا أن "الأموال من العقارات التي تم ضبطها هي من أموال الاختلاس".

المصدر: "شفق نيوز"