الحكومة المصرية تحدد موعد طرح 20 مطارا للإدارة والتشغيل على القطاع الخاص

كشف مصدر حكومي مصري تفاصيل خطة الحكومة المصرية عن إدارة وتشغيل عدد من المطارات من قبل شركات القطاع الخاص.

وأكد المصدر نفسه أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية تطوير المطارات المصرية، والتي تطمح الدولة من خلالها للنهوض بقطاع الطيران المدني.

وقال المصدر إنه سيتم طرح 20 مطارا بنظام التشغيل العالمي بالشراكة مع كبرى الشركات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وبمتابعة من مجلس الوزراء، موضحا أن الدولة المصرية تعمل على اختيار استشاري عالمي متخصص لوضع خطة متكاملة لطرح المطارات المصرية، وجار العمل على اختيار هذا الاستشاري في الوقت الحالي.

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وأضاف المصدر أن الشركات الكبرى التي سيتم التعاقد معها لإدارة المطارات ستكون من أهم الشركات في هذا المجال، وسيكون لديها خبرة كبيرة في إدارة كبرى مطارات العالم، مؤكدا أن هناك جدولا زمنيا لطرح المطارات المحددة والبالغ عددها 20 مطارا، والذي سيكون في أغسطس 2024، قائلا: قبل نهاية 20 أغسطس سيتم الانتهاء من طرح الـ 20 مطارا.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر، محمد الحمصاني، قد أكد أن العديد من الدول الكبرى يتولى القطاع الخاص فيها إدارة وتشغيل المطارات، فضلا عن بعض الدول العربية التي تطبقها منذ سنوات.

وأضاف أن المطارات هي واجهة مصر ولا بد من تحسين الخدمة فيها، لافتا إلى أن تدخل القطاع الخاص سيكون بالإدارة والتشغيل وليس بيع المطارات للقطاع الخاص.

وأوضح أن الهدف هو تحسين الخدمة للمسافرين كذلك دعم القطاع الخاص، واستيعاب الزيادة التي تسعى الدولة المصرية لاستهدافها من السياحة خلال الفترة المقبلة.

المصدر: القاهرة 24