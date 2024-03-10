على ارتفاع 10 أمتار.. الحماية المدنية في مصر تنقذ طالبا تعثر أعلى سفح جبل في المعادي (صورة)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، في إنقاذ طالب تعثر أعلى سفح جبل بإحدى المحميات في المعادي.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بتعثر طالب كان يسير أعلى سفح جبل بإحدى المحميات بدائرة قسم شرطة المعادي أثناء مشاهدته لماراثون سير بتلك المنطقة.

وعلق الطالب بمنتصف الجبل على ارتفاع 10 أمتار عن سطح الأرض ولم يقدر على النزول أو الصعود.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع قوات من قطاع الأمن المركزي، وتم إنقاذه وإنزاله دون إصابات.

وتقدمت عائلة الطالب بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الموقف.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن #القاهرة بتعثر (طالب) حال سيره أعلى سفح جبل بإحدى المحميات بدائرة قسم شرطة #المعادى ، أثناء مشاهدته لمارثون سير بتلك المنطقة مما أدى لإحتجازه بمنتصف الجبل على إرتفاع 10 أمتار عن سطح الأرض وعدم قدرته على النزول أو الصعود .

على الفور إنتقلت قوات… pic.twitter.com/seHyrhIUow — وزارة الداخلية (@moiegy) March 9, 2024

المصدر: RT