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على ارتفاع 10 أمتار.. الحماية المدنية في مصر تنقذ طالبا تعثر أعلى سفح جبل في المعادي (صورة)

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على ارتفاع 10 أمتار.. الحماية المدنية في مصر تنقذ طالبا تعثر أعلى سفح جبل في المعادي (صورة)
Sputnik
مصر
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، في إنقاذ طالب تعثر أعلى سفح جبل بإحدى المحميات في المعادي.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بتعثر طالب كان يسير أعلى سفح جبل بإحدى المحميات بدائرة قسم شرطة المعادي أثناء مشاهدته لماراثون سير بتلك المنطقة.

وعلق الطالب بمنتصف الجبل على ارتفاع 10 أمتار عن سطح الأرض ولم يقدر على النزول أو الصعود.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع قوات من قطاع الأمن المركزي، وتم إنقاذه وإنزاله دون إصابات.

وتقدمت عائلة الطالب بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الموقف.

على ارتفاع 10 أمتار.. الحماية المدنية في مصر تنقذ طالبا تعثر أعلى سفح جبل في المعادي (صورة)

المصدر: RT

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