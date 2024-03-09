عضو في لجنة العفو الرئاسية يدعو الأمن المصري للتدخل في قضية تشكل خطرا على الأمن القومي

حذر مكتب طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسية في مصر، من انتشار حسابات على مواقع التواصل، متخصصة في مهاجمة الأشقاء العرب المتواجدين على الأراضي المصرية، وانتقادهم بلا سبب واضح.

وجاء في بيان للعوضي: "تابعنا بقلق شديد على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر العديد من الحسابات منها الموثقة ومنها المجهولة (لجان إلكترونية) وجود حملات ممنهجة (وقد تكون ممولة) متخصصة في الهجوم على الأشقاء العرب خاصة السودانيين والسوريين المقيمين في مصر".

وأضاف البيان أن تلك الحسابات ارتكبت جرائم إساءة استخدام وسائل التواصل وبث خطاب الكراهية والعنصرية والتنمر، وقد انساق وراء تلك الحسابات بعض من الشباب الذين يجهلون الدور التاريخي لمصر وقيمتها وسط أمتها العربية، إلا أن الأمر تمادى بعد غياب الرقابة والمحاسبة وأصبحت تلك الحسابات تشكل خطرا على الأمن القومي المصري وتنذر بعواقب وخيمة قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضدهم وهو ما يستلزم تدخل الأجهزة الأمنية على وجه السرعة.

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واختتم العوضي بيانه قائلا: إن هذا الأمر استوجب علينا أداء دورنا في حماية المجتمع إلى التقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تضمنه البلاغ وما احتواه من جرائم عديدة، هذا وقد تم القيد البلاغ برقم 711895 عرائض المكتب فحص المكتب الفني.

المصدر: وسائل إعلام مصرية