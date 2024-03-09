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تونس.. القبض على شبكة نصب تستغل دور العبادة في جمع التبرعات

أخبار العالم العربي

تونس.. القبض على شبكة نصب تستغل دور العبادة في جمع التبرعات
Globallookpress
تونس
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كشفت وحدات الحرس الوطني في مدينة تطاوين التونسية، عن شبكة مختصة في عمليات النصب والاحتيال مستغلة في ذلك دور العبادة.

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وتمكنت الشبكة من جمع التبرعات المالية من المصلين لترميم وإصلاح دور العبادة دون تسليمهم وصولات في الغرض.

وتم إلقاء القبض على أحد عناصرها وحجز مبلغ مالي قدره 18 ألف دينار تونسي، وحوالات مالية بقيمة قدرها 5 آلاف دينار.

وأمرت النيابة العمومية بالمدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

المصدر: "نسمة"

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