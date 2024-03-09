السيسي: "فيه تمن اتدفع علشان البلد تستمر وتبقى آمنة"

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن "هناك ثمنا قد دفع حتى تبقى البلاد آمنة ومستمرة".

وقال السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد": "إن حرب 67 و73 وحتى الحرب الأخيرة اللي قعدنا فيها 10 سنين "محاربة الإرهاب" اللي هي كنا بنجابه فيها فكر منحرف متطرف استباح دمنا ومستقبلنا، أنه يخرب بلدنا زي ما دول كتير اتخربت وزي ما دول كتير راحت وكان متصور أنه ممكن يعمل كده، وبرضه بإخلاص ودماء أبناءنا سواء اللي استشهدوا أو اللي أصيبوا، بكرر الكلام ده كتير علشان نبقا دايما فاكرين ومننساش أنه فيه تمن اتدفع في البلد دي علشان تستمر وعلشان تبقا آمنة وتستمر".

وأضاف: "اللي اتعمل في رقابتنا كلنا والحفاظ عليها والعمل أنها تطور وتطلع لقدام ده ضريبة لازم ندفعها كلنا".

المصدر: وسائل إعلام