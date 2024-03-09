الجزائر.. خلاف بين أصدقاء ينتهي بمقتل شاب وصدمة سكان ولاية

قتل شاب طعنا بخنجر في ولاية سطيف الجزائرية على يد أحد أصدقائه خلال شجار وقع بينهم، وخلفت الواقعة صدمة كبيرة لدى سكان الولاية لما يعرفونه عن الشاب من حسن سيرته.

وأئارت الواقعة صدى واسعا في الولاية لوفاة الشاب بطريقة غير متوقعة، ولأنه من عائلة معروفة بالمنطقة، ومن الطبقة المثقفة ببلدية بيضاء برج، كما عرف الضحية بطيبة الأخلاق وحسن السيرة ولم تعرف عنه أي مشاكل.

ونشرت "الشروق" تفاصيل الواقعة وقالت إن "الضحية يدعى أنيس ساعي يبلغ من العمر 23 سنة، وهو الولد البكر في العائلة، ينحدر من بلدية بيضاء برج، بجنوب شرق ولاية سطيف، والذي تنقل رفقة صديقين على متن سيارة سياحية من بيضاء برج إلى بلدية التلة، ولما وصل الثلاثة إلى منطقة السبخة وهي غابة صغيرة، نشب بينهم خلاف حاد، سرعان ما تحول إلى شجار بالأيدي ليخرج بعدها المتهم خنجرا ويوجه به طعنات قاتلة للضحية الذي ظل يتخبط في بركة من الدماء".

ووفق المعلومات الواردة للصحيفة، فإن المتهم أصيب كذلك بجروح، وبعد مغادرته لموقع الجريمة، سلم نفسه للأمن، الذي فتح تحقيقا في القضية.

وتم استدعاء الصديق الثالث، الذي كان يقود السيارة، والذي أصيب هو الآخر بجروح ويعتبر الشاهد الوحيد على خلفيات الجريمة وطريقة مقتل الشاب.

وتم أمس، تشييع جنازة الضحية بمقبرة الشجرة ببيضاء برج، بحضور الأقارب وسكان المنطقة وعدد كبير من أفراد السلك الطبي من ولايتي سطيف وبرج بوعريريج، الذين تنقلوا في موكب مهيب، وكانوا تحت الصدمة التي هزت سكان ولاية سطيف بكاملها.

المصدر: "الشروق"