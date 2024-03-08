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الجزائر.. إنقاذ شخص علق داخل بئر بعمق 40 مترا

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الجزائر.. إنقاذ شخص علق داخل بئر بعمق 40 مترا
Legion-Media
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نجحت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، يوم الجمعة، في إنقاذ شخص علق داخل بئر بعمق 40 مترا بولاية الجزائر العاصمة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحية وقع في بئر عمقه حوالي 40 مترا.

ويتواجد هذا البئر في مزرعة بمنطقة وسالي لابريجة التابعة لبلدية سطاوالي ودائرة زرالدة.

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وكللت العملية بالنجاح، حيث تم إنقاذ واجلاء الضحية وهو في صحة جيدة.

وقد سخرت الحماية المدنية لهذه العملية غطاسين اثنين وسيارة إسعاف وشاحنة إطفاء.

المصدر: صحيفة النهار الجزائرية

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