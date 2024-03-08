مصر.. مصرع 3 أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في الإسكندرية

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء انهيار مبنى سكني بمنطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة.

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وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بـ"انهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غربي المحافظة، ووجود أشخاص تحت الأنقاض".

وانتقل مسؤولو الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس حي غرب إلى محل البلاغ، وأسفر الانهيار عن مصرع 3 أشخاص، تم انتشالهم من تحت الانقاض، بالإضافة إلى إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وحررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: وسائل إعلام