لسبب صادم.. مصري ينهي حياة زوجته والأمن يتحرك

قام مواطن مصري بعد عودته من ليبيا، بالتعدي على زوجته وطعنها أثناء ذهابها لتوصيل أبنائهما إلى المدرسة لرفضها العودة معه لمنزل الزوجية على خلفية وجود مشاكل بينهما، ورفضها للصلح.

إقرأ المزيد

وفي تفاصيل الواقعة المؤلمة التي وقعت في محافظة البحيرة تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المحافظة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بوجود جثة لسيدة مقتولة في الطريق بمنطقة مساكن عبود في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور على جثة السيدة (40 عاما) مصابة بعدة طعنات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم فرض طوق أمني حول مكان الحادث، وتبين أن مرتكب الواقعة هو زوج المجنى عليها.

وتوصلت التحريات إلى عودة المتهم من دولة ليبيا، وانتظر زوجته المجني عليها، أمام مسكنها في عزبة عبود، أثناء ذهابها لتوصيل الأطفال إلى المدرسة، وحاول إقناعها بالعودة إلى منزل الزوجة، وعندما رفضت باغتها بعدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفيت في الحال.

وانتقل مدير نيابة الدلنجات، عادل حمودة، إلى مكان الواقعة لمناظرة الجثة، وبدأت النيابة التحقيقات فى الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في المحافظة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وتحرر المحضر اللازم، وتم نقل جثمان السيدة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

المصدر: "المصري اليوم"