تعودان للقرن الأول والثاني الهجري.. اكتشاف ساريتين بمسجد عثمان بن عفان في السعودية (صور)

أعلن برنامج "جدة التاريخية" اكتشاف ساريتين من خشب الأبنوس في مسجد عثمان بن عفان يرجع تاريخهما إلى القرنين الأول والثاني الهجري (القرن السابع والثامن الميلادي).

وتصنف الساريتين على أنهما من أقدم القطع الأثرية المكتشفة في الموقع حتى الآن.

وعثرت فرق التنقيب على عمودين مثمّنين من خشب الأبنوس النادر في محراب المسجد، ويرجح أن يعود تاريخهما إلى العصر الإسلامي المبكر وتحديدا خلال القرنين الأول والثاني الهجري (القرنين السابع والثامن الميلادي)، وذلك وفقا للتحاليل المخبرية.

وفي المقابل يرجح العلماء أن الساريتين تعودان إلى مرحلة سابقة من بناء المسجد ووضعتا أسفل جانبي المحراب كعناصر زخرفية.

وتشير الدراسات العلمية التي أجريت في المعهد الأثري الألماني في برلين إلى أن العمودين من أجود أنواع خشب الأبنوس النادر حيث يعود موطنها الأصلي إلى جزيرة سيلان بالمحيط الهندي.

برنامج #جدة_التاريخية يعلن عن اكتشاف ساريتين من خشب الأبنوس في مسجد عثمان بن عفان، يعود تاريخها إلى القرن الأول الهجري، وتعد من أقدم القطع الأثرية المكتشفة في الموقع الأثري حتى الآن.



المملكة العربية السعودية أرض التاريخ و الحضارة🇸🇦 pic.twitter.com/XQSt9rHMuM — سعوديتنا 🇸🇦 (@KsaProjec6s) March 7, 2024

كما نقل علماء الآثار أكثر من 250 عينة خشبية أخرى من 52 مبنى تاريخيا للدراسة في مختبرات دولية متخصصة لتحديد مواطنها وأعمارها.

وبلغ عدد المراحل المعمارية المكتشفة في مسجد عثمان بن عفان حتى الآن سبع مراحل زمنية، حيث تشير النتائج الأولية للدراسات العلمية القائمة إلى أن أقدم جزء من المسجد يعود إلى فترة القرنين الثالث والخامس الهجري (القرن التاسع والحادي عشر الميلادي).

يذكر أن اكتشاف الساريتين في مسجد عثمان بن عفان يأتي ضمن مجموعة من الاكتشافات الأثرية التي أعلن عنها برنامج جدة التاريخية ضمن نتائج المرحلة الأولى من مشروع الآثار التي أسفرت عن اكتشاف 25 ألفا من بقايا مواد أثرية في 4 مواقع أثرية بجدة التاريخية، حيث تمثل نقلة نوعية في فهم التعاقب الحضاري للمدينة، وإبراز المواقع الأثرية ذات الدلالات التاريخية والعناية بها وتعزيز مكانتها التاريخية.

برنامج جدة التاريخية يعلن اكتشاف ساريتين من خشب الأبنوس في مسجد عثمان بن عفان تعودان للقرن الأول الهجري حيث تُصنف الساريتان على أنهما من أقدم القطع الأثرية المكتشفة في الموقع حتى الآن pic.twitter.com/hnDUi4uyFb — جدة الان | JeddahNow (@JeddahNow) March 7, 2024

المصدر: "واس"