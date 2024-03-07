العاهل الأردني يقلد الملكة رانيا وسام النهضة المرصع (فيديو+صور)

قلد الملك الأردني عبدالله الثاني، الملكة رانيا العبدالله وسام النهضة المرصع "تقديرا لعطائها المتميز ودورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وحرصها على خدمة أبناء وبنات الوطن".

ووجه عبد الله الثاني رسالة إلى الملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية، مؤكدا خلالها أنه "وإذ تمر الذكرى الخامسة والعشرون لتحملي أمانة المسؤولية وتولي مهامي الدستورية، استذكر السنين بحلوها ومرها منذ نصبت خادما أمينا لهذا الوطن، وقد حظيت برفيقة درب سخرها الله، لتقف إلى جانبي مخلصة لهذا الحمى، وفية لبيتها الكبير قبل الصغير".

وقال العاهل الأردني مخاطبا الملكة رانيا العبدالله: "وقد عهدتك زوجة متفانية وأما حنونة لأبنائنا الحسين وإيمان وسلمى وهاشم، وقد أنشأتهم خير تنشئة فما كانوا إلا ذرية صالحة تنهل قيمها العروبية من جدهم الحسين البانى وقيمها الإسلامية من جدهم الأعظم رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام".

وأضاف: "لأشاهدك عن قرب أيضا، وقد أخذت على عاتقك تقديم الأفضل لأخواتك وإخوانك الأردنيين في مجالات شتى، دون البحث عن ثناء أو تقدير، وما توانيت يوما عن السعى رغم التحديات والصعاب، ليزيدك شرف الخدمة العامة إصرارا".

وتابع: "ولا أكاد أحط فى قرية أو أزور منزلا إلا ليحملني أهلنا أطيب التحيات الممزوجة بالتقدير لجهودك في تنمية وطننا وزرع الأمل في دروب مستقبل أبنائنا وبناتنا، ولا أرى في عيونهم إلا المحبة الصادقة لزوجة ملكهم وأم ولي عهدهم".

وأردف قائلا: "ولا أجد صورة أزهى من تلك التى رسمتها لشقيقاتك الأردنيات وحملتها بفخر للعالم، فبتن يتباهين بملكتهن ويرفعن رؤوسهن بوطنهن أينما وطأن، وكنت على الدوام صاحبة موقف جريء لا تتوانين عن الدفاع عن المظلومين أو نصرة المقهورين أينما كانوا".

وختم الملك الأردني الرسالة: "وإذ تحتفين اليوم بأخواتك الأردنيات كما يحتفل العالم بالمرأة، لا أجد مناسبة أفضل من هذه المناسبة ولا تقديرا أرفع شأنا من هذا التقدير، لأنعم عليك بوسام النهضة المرصع تثمينا لجهودك، ليكون حافزا أعظم للاستمرار والعطاء".

المصدر: "عمون"