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نائب مصري يحصد جائزة الحكومة الرقمية في دبي (فيديو)

أخبار العالم العربي

نائب مصري يحصد جائزة الحكومة الرقمية في دبي (فيديو)
Gettyimages.ru
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حصد وكيل البرلمان المصري، النائب محمد أبو العينين، جائزة الحكومة الرقمية المقدمة من إمارة دبي.

وخلال برنامج على مسؤوليتي، أفاد الإعلامي أحمد موسى بأن هذه الجائزة الأولى من نوعها في الشق الخاص بالبرلمان والتشريعات والقوانين.

وأشار إلى الاستقبال الحافل والكبير وحفاة الاستقبال للنائب المصري من رجال دولة الإمارات في دبي، موضحا أن محمد أبو العينين حصد الجائزة في احتفالية كبيرة، وبحضور عدد كبير من المسؤولين من مصر والإمارات.

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المصدر: "صدى البلد"

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