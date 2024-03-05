أكبر شبكة في مصر تعوض عملاءها بعد توقف خدماتها الثلاثاء

أعلنت شركة "فودافون" مصر، أنها ستعوض عملاءها المتضررين من صعوبات تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات أحد مكونات الشبكة صباح يوم الثلاثاء.

وأوضحت أكبر مشغل اتصالات في البلاد أن التعويض عبارة عن مكالمات وخدمة إنترنت مجانا لمدة 24 ساعة بحد أقصى 500 وحدة من خلال طلب *206#.

وتعتبر تلك الوحدات المقدمة للمتضررين من صعوبات تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع.

هذا وأعربت "فودافون مصر" عن اعتذارها بشأن الصعوبات التي واجهت العملاء، خلال الساعة القليلة الماضية، مؤكدة عودة الخدمة لطبيعتها مع تقديم كافة الخدمات الخاصة بالجيل الرابع بكفاءتها العالية.

كما أكدت استعادة جميع خدمات الجيل الرابع بعد انقطاعها بشكل مؤقتا في بعض مناطق الجمهورية، حيث عملت فورا على استعادة كافة الخدمات.

المصدر: "القاهرة 24"