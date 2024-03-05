العراق.. 25 حكم إعدام ومؤبد واعتقال نحو 1460 متهما بالمخدرات منذ مطلع العام الحالي

كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق يوم الثلاثاء، حصيلة المعتقلين والمحكومين بالمخدرات منذ مطلع العام الحالي، أي خلال الشهرين الماضيين.

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وفي مؤتمر صحفي، أوضح الناطق باسم خلية الإعلام الأمني العميد مقداد الموسوي أنه "منذ مطلع العم 2024، أي خلال شهرين، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أكثر من نصف طن مخدرات، وأكثر من 9 أطنان من المؤثرات العقلية".

ولفت إلى اعتقال 1459 متهما، وإصدار أحكام بحق 768 منهم، من بينها 9 أحكام إعدام، و16 بالسجن المؤبد".



وأكد الموسوي "ضبط أسلحة بواقع 125 قطعة سلاح مختلفة، وضبط 143 عجلة، وتفكيك 121 شبكة منها 13 شبكة دولية، آخرها إلقاء القبض على عصابة دولية تمتهن تجارة المخدرات بين أربيل وبغداد والبصرة بينهم تجار خطيرون".

المصدر: "السومرية"