قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي الأخير لعدة مناطق في غزة

قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات فجر اليوم الثلاثاء جراء قصف الطيران الإسرائيلي لعدة مناطق سكنية في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بوصول جثامين 8 فلسطينيين وعدد من المصابين إلى مستشفى كمال عدوان بعد قصف إسرائيلي استهدف حي سكني بمخيم جباليا شمالي القطاع فجر اليوم.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة الكيلاني شمال مدينة بيت لاهيا، الواقعة شمال جباليا، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط غزة.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية بـ"استشهاد 8 مواطنين من بينهم نساء وأطفال وإصابة عدد آخر بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الفقعاوي في محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس".

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ151 مخلّفة أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تتواصل المفاوضات في مصر بين حركة "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT+"وفا"