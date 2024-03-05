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مطلوب منذ 20 عاما.. السعودية تسلم باكستان متهما في قضية قتل

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مطلوب منذ 20 عاما.. السعودية تسلم باكستان متهما في قضية قتل
Gettyimages.ru
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ألقت شرطة اإقليم البنجاب في باكستان القبض على مجرم مطلوب منذ 20 عاما في قضية قتل بعد تسليمه من المملكة العربية السعودية إلى باكستان.


وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، فإن المتهم عابد حسين قتل رجلا بالرصاص في مركز شرطة سوهدارا عام 2004، واختبأ ثم هرب إلى الخارج.

وهذا في حين أصدر فريق خلية العمليات الخاصة التابعة لشرطة البنجاب مذكرة حمراء بحقه وطلب مساعدة الإنتربول لإعادته، فيما تم تعقب المتهم في السعودية، وعندما تم تسليمه إلى باكستان، ألقت الشرطة القبض عليه.

وعبّر مدير شرطة البنجاب، عن شكره وتقديره للسلطات الأمنية في السعودية، على تعاونها المستمر، ونجاحها في القبض على المجرم المطلوب.

المصدر: "أسوشيتد برس باكستان"

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