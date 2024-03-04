"بعد ارتفاع سعر الذهب".. المصريون يلجأون لـ"ملاذ جديد" لاستثمار أموالهم

كشف مساعد أول وزير التموين المصري إبراهيم عشماوي، ، اتجاه المواطن لشراء سبائك الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب، لأنها تعد من الملاذات الآمنة في الاستثمار.

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وقال إن هناك مضاربات سعرية في سوق الذهب والطلب كبير على الشراء، موضحا أن انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية للدولار أدى لانهيار سعر الذهب.

وأوضح عشماوي خلال حواره مع قناة صدى البلد قائلا: كلما زاد سعر السلعة في الأسواق يرتفع الطلب عليها.

وأضاف عشماوي: إن انخفاض الأسعار على السلع مرتبط بالعرض والطلب، وبالتالي وفرة السلع في الأسواق بكميات كبيرة تضبط الأسعار.

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن مصلحة الدمغة والموازين هي المسئولة عن وضع الدمغة على السبيكة الذهبية.

المصدر: صدى البلد