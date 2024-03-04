 
مباشر

"بعد ارتفاع سعر الذهب".. المصريون يلجأون لـ"ملاذ جديد" لاستثمار أموالهم

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3ie

كشف مساعد أول وزير التموين المصري إبراهيم عشماوي، ، اتجاه المواطن لشراء سبائك الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب، لأنها تعد من الملاذات الآمنة في الاستثمار.

إقرأ المزيد
مصر.. مسؤول يوجه نصيحة للمواطنين بشأن شراء الذهب
مصر.. مسؤول يوجه نصيحة للمواطنين بشأن شراء الذهب

وقال إن هناك مضاربات سعرية في سوق الذهب والطلب كبير على الشراء، موضحا أن انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية للدولار أدى لانهيار سعر الذهب.

وأوضح عشماوي خلال حواره مع قناة صدى البلد قائلا: كلما زاد سعر السلعة في الأسواق يرتفع الطلب عليها.

وأضاف عشماوي: إن انخفاض الأسعار على السلع مرتبط بالعرض والطلب، وبالتالي وفرة السلع في الأسواق بكميات كبيرة تضبط الأسعار.

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن مصلحة الدمغة والموازين هي المسئولة عن وضع الدمغة على السبيكة الذهبية.

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا