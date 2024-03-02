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دولة أوروبية تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول (فيديو)

أخبار العالم العربي

دولة أوروبية تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول (فيديو)
Gettyimages.ru
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أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، لحظة إعلان رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما موعد إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول.

وأعلن إيدي راما خلال استقباله وفد قطاع الأعمال السعودي، إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وتفاعل النشطاء مع هذا الخبر، حيث علق أحدهم قائلا: "عز يا وطنا"، وأضاف آخر: "دام عزك يا وطن".

دولة أوروبية تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول (فيديو)

المصدر: RT

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