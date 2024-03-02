دولة أوروبية تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، لحظة إعلان رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما موعد إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول.

وأعلن إيدي راما خلال استقباله وفد قطاع الأعمال السعودي، إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول اعتبارا من الأسبوع المقبل.

فيديو | رئيس وزراء ألبانيا "إيدي راما" يعلن خلال استقباله وفد قطاع الأعمال السعودي إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول اعتبارا من الأسبوع المقبل#الإخباريةpic.twitter.com/9vuzJqlED2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 2, 2024

وتفاعل النشطاء مع هذا الخبر، حيث علق أحدهم قائلا: "عز يا وطنا"، وأضاف آخر: "دام عزك يا وطن".

عز يا وطنا 🇸🇦💚 — ωʜм (@fahad_2358) March 2, 2024

المصدر: RT