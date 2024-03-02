الرئيس الألباني يقدم وعدا للسعوديين

دعا رئيس ألبانيا بيرم بيجاي، المستثمرين السعوديين، إلى الاستثمار ببلاده وتكثيف الاستفادة من فرص وقوانين الاستثمار المحفزة، واعدا بأنه سيكون الحارس والضامن لاستثماراتهم بألبانيا.

وجاء ذلك خلال التقائه، بالعاصمة تيرانا يوم السبت، وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة حسن الحويزي رئيس الاتحاد، برفقة عدد من المستثمرين وممثلي بعض الجهات الحكومية والخاصة.

ونوّه بيرم بيجاي بطموحات بلاده لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، ومكانة بلاده في العديد من المنظمات الدولية، وقدرتها على استيعاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

ومن جهته، شدد حسن الحويزي على أن رؤية السعودية 2030 دفعت الرياض إلى واجهة الاقتصاد العالمي، فيما عززت قوة القطاع الخاص السعودي، معلنا عن إنشاء مجلس أعمال سعودي ألباني مشترك، لافتا إلى أن اتحاد الغرف عقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين في كل من ألبانيا وكوسوفو لرفع حجم التبادلات التجارية، فضلا عن البحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الواعدة.

وأكد ضرورة توافر القوانين المحفزة والضامنة للاستثمارات السعودية.

هذا واستعرض اللقاء سبل تحفيز الاستثمارات السعودية في ألبانيا والمواءمة بين توجهاتها الاقتصادية ورؤية المملكة 2030، والفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء.

المصدر: وسائل إعلام سعودية