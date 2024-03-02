"القسام" تعرض مشاهد من تصدي مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون شرقي غزة (فيديو)

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من تصدي كتائب القسام لقوات العدو المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة".

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واليوم السبت، أعلنت كتائب "القسام" أن مقاتليها "تمكنوا من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز "Skylark" كانت في مهمة استخباراتية للعدو جنوب حي الزيتون بمدينة غزة"، مضيفة: "بعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتنا.. أكد مجاهدونا تفجير دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفا" بعبوات "شواظ" جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة".

وتابعت في بيانات لاحقة:

- "بعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتنا.. أكد مجاهدونا تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية راجلة جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة".

- "بعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتنا.. أكد مجاهدونا استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفا" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة".

- "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وتستمر الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية التي تتوغل في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30320 قتيلا، و71533 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة، لتصل حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 580 عسكريا بين ضابط وجندي.

المصدر: RT