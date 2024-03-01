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الجزائريون يؤدون أول صلاة جمعة بـ"جامع الجزائر" الأكبر في إفريقيا (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

الجزائريون يؤدون أول صلاة جمعة بـ
Globallookpress
جامع الجزائر
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أقيمت اليوم أول صلاة جمعة بـ"جامع الجزائر" بعد افتتاحه رسميا من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكشفت وسائل إعلام جزائرية عن توافد آلاف المصلين على جامع الجزائر من العاصمة وعدد من المدن الأخرى لحضور أول صلاة جمعة في الجامع بعد أيام على افتتاحه.

وألقى عميد "جامع الجزائر" الشيخ مأمون القاسمي الحسني خطبة الجمعة الأولى.

وأكد مدير ديوان جامع الجزائر، بوزيد بومدين، الخميس، أنه "سيتم نقل صلاة الجمعة مباشرة عبر قنوات التلفزيون العمومي الجزائري".

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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