الجزائريون يؤدون أول صلاة جمعة بـ"جامع الجزائر" الأكبر في إفريقيا (فيديوهات)

أقيمت اليوم أول صلاة جمعة بـ"جامع الجزائر" بعد افتتاحه رسميا من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكشفت وسائل إعلام جزائرية عن توافد آلاف المصلين على جامع الجزائر من العاصمة وعدد من المدن الأخرى لحضور أول صلاة جمعة في الجامع بعد أيام على افتتاحه.

الشيخ محمد المأمون القاسمي من خطبة الجمعة: نأمل أن يكون #جامع_الجزائر مركزا عالميا وروحيا وثقافيا pic.twitter.com/Z8uij8Jsrd — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) March 1, 2024

وألقى عميد "جامع الجزائر" الشيخ مأمون القاسمي الحسني خطبة الجمعة الأولى.

وأكد مدير ديوان جامع الجزائر، بوزيد بومدين، الخميس، أنه "سيتم نقل صلاة الجمعة مباشرة عبر قنوات التلفزيون العمومي الجزائري".

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية