فيديوهات متداولة تثير المخاوف وتحذيرات من الأحوال الجوية في سلطنة عمان
حذرت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان من منخفض جوي سيضرب بعض المناطق في البلاد مع هطول أمطار غزيرة قد تؤدي لفيضان الأودية، مع تشكل سحب منخفضة أو ضباب على السواحل.
وقالت الأرصاد الجوية العمانية في بيان لها على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "تدفق السحب على محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع استقرار الأجواء خلال فترة الظهيرة".
متداول : تأثير العاصفة الرعدية في بركاء قبل قليل .— الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) February 29, 2024
.#أخدود_المخايل#الخيمة_العمانيةpic.twitter.com/nxXPupqMrs
وأضاف البيان أن هناك "فرص لتصاعد الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة"، مشيرا إلى احتمال "تشكل سحب منخفضة أو ضباب في آخر الليل والصباح الباكر على سواحل سلكنة عمان".
المنخفض الجوي يسبب فوضى بشوارع بركاء 🇴🇲 pic.twitter.com/rVvoMb8hOF— بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) February 29, 2024
في غضون ذلك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعمومية في ولاية بركاء جراء الرياح الشريدة والأمطار التي اجتاحت المنطقة أمس الخميس.
ما شاء الله— كلنا قابوووووس (@Ahmed36138202) February 29, 2024
ولايه #بركاء
جنوب الباطنه pic.twitter.com/VeIiOYWZmC
مستشفى #بركاء 🙈— شبكة الريح للطقس (@al_alree7) February 29, 2024
متداول #اخدود_المخايلpic.twitter.com/5bophKiBjT
غيل وادي الحواسنه صباح اليوم— Yarub Al siyabi (@yaroob__2020) March 1, 2024
عبدالله المقبالي#سلطنة_عمان#عمان#أخدود_المخايلpic.twitter.com/Q5gEFT6CjW
🔴— طقس (@tqqs) February 29, 2024
شاهد
قوة عصف الرياح الهابطة بولاية بركاء في #سلطنة_عُمان ظهر اليوم#أخدود_المخايل
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🌧️حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة (الإثنين 4 مارس - الأربعاء 6 مارس 2024م) pic.twitter.com/UZyaA8XYwf— الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 1, 2024
حالة البحر وتوقعات الرياح اليوم— الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 1, 2024
⚠️ متوسط إلى هائج الموج (2.0-3.0)متر على السواحل المطلة على بحر عمان وسواحل محافظة مسندم
⚠️متوسط الموج (1.5-2.0)متر على بقية سواحل سلطنة عمان pic.twitter.com/6Ek8ZYCthy
المصدر: RT