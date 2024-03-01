فيديوهات متداولة تثير المخاوف وتحذيرات من الأحوال الجوية في سلطنة عمان

حذرت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان من منخفض جوي سيضرب بعض المناطق في البلاد مع هطول أمطار غزيرة قد تؤدي لفيضان الأودية، مع تشكل سحب منخفضة أو ضباب على السواحل.

وقالت الأرصاد الجوية العمانية في بيان لها على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "تدفق السحب على محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع استقرار الأجواء خلال فترة الظهيرة".

وأضاف البيان أن هناك "فرص لتصاعد الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة"، مشيرا إلى احتمال "تشكل سحب منخفضة أو ضباب في آخر الليل والصباح الباكر على سواحل سلكنة عمان".

المنخفض الجوي يسبب فوضى بشوارع بركاء 🇴🇲 pic.twitter.com/rVvoMb8hOF — بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) February 29, 2024

في غضون ذلك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعمومية في ولاية بركاء جراء الرياح الشريدة والأمطار التي اجتاحت المنطقة أمس الخميس.

ما شاء الله



ولايه #بركاء



جنوب الباطنه pic.twitter.com/VeIiOYWZmC — كلنا قابوووووس (@Ahmed36138202) February 29, 2024

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شاهد

قوة عصف الرياح الهابطة بولاية بركاء في #سلطنة_عُمان ظهر اليوم#أخدود_المخايل

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🌧️حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة (الإثنين 4 مارس - الأربعاء 6 مارس 2024م) pic.twitter.com/UZyaA8XYwf — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 1, 2024

حالة البحر وتوقعات الرياح اليوم



⚠️ متوسط إلى هائج الموج (2.0-3.0)متر على السواحل المطلة على بحر عمان وسواحل محافظة مسندم

⚠️متوسط الموج (1.5-2.0)متر على بقية سواحل سلطنة عمان pic.twitter.com/6Ek8ZYCthy — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 1, 2024

المصدر: RT