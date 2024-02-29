السعودية.. إعدام 5 يمنيين

نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام في خمسة يمنيين أدينوا بقتل مواطنهم، وتشكيل عصابة للسرقة والسطو.

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ويأتي الحكم الذي تم تنفيذه أمس الأربعاء، غداة إعدام 7 أشخاص دينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس": "أقدم كل من حسن فتيني، وإبراهيم علي، وعبدالله درويش، وعبدالله مجاري، وحمود شوعي، بالاشتراك في قتل أحمد العرادي جميعهم من الجنسية اليمنية وذلك بضرب المجني عليه بأداة على رأسه وتكبيله وتركه حتى الموت وقيامهم بتشكيل عصابي لغرض السرقات والسطو".

وأشارت إلى أن إعدامهم تم في عسير (جنوب غرب) بعد تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا.

المصدر: واس